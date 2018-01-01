Канада объявила о бойкоте российского этапа Кубка мира по биатлону

Сборная Канады по биатлону обратилась с письмом к президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андресу Бессебергу, в котором сообщила о решении бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за недостаточной уверенности в антидопинговой системе в России.

Цитаты из письма приводит ТАСС со ссылкой на норвежскую телевизионную компанию NRK.

«Решение о проведении крупных международных соревнований в России противоречит решению Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане», - говорится в письме.

В Канаде отмечают, что IBU прилагает слишком мало усилий для защиты «чистых» спортсменов.

«В настоящее время у нас недостаточно уверенности в усилиях российской стороны по решению допингового вопроса, так как Всемирное антидопинговое агентство до сих пор не восстановило аккредитацию Российского антидопингового агентства. В связи с этим сборная Канады не будет посылать своих спортсменов на российский этап», - отметили авторы письма.

Этап Кубка мира в Тюмени пройдет с 22-го по 25 марта 2018 года и станет последним в сезоне. На нем будут подведены итоги соревнований и вручены главные трофеи.

В прошлом сезоне Союз биатлонистов России на фоне допингового скандала добровольно отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который был перенесен в финский Контиолахти. Позднее российский город лишили права проведения чемпионата мира в 2021 году.

Канада стала первой страной, которая бойкотирует российские турниры в этом сезоне.

Вместе с тем там надеются на скорое присоединение к бойкоту делегаций других государств, разделяющих данную позицию.

Напомним, что исполком IBU по итогам прошедшего в воскресенье в австрийском Хохфильцене заседания ограничил в правах Союз биатлонистов России (СБР), понизив его до временного членства.

Статус временного члена IBU подразумевает, что отечественные спортсмены могут представлять страну на всех стартах под эгидой IBU, а РФ имеет право проводить соревнования, ранее одобренные международной организацией. Таким образом, Тюмень осталась хозяйкой этапа Кубка мира в текущем сезоне.

Российская сторона потеряла право быть представленной на конгрессах IBU и выдвигать своих представителей в руководящие органы союза.

IBU ввел «мягкие» санкции против СБР в свете решения Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске сборной России на Олимпийские игры - 2018 и дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР).

Вопрос восстановления полного членства СБР будет рассмотрен не раньше конца сезона-2017/2018 при условии снятия санкций с ОКР и при отсутствии новых нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами после 1 января 2017 года. Также от СБР требуют полного сотрудничества с любым расследованием предполагаемого нарушения антидопинговых правил и участия официальных лиц в системе манипуляций с допинг-пробами.

В частности, IBU намерен проверить деятельность президента СБР Александра Кравцова. Он оказался в числе тех, против кого свидетельствовал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.