Опубликованы результаты перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2006

Перепроверка допинг-проб с зимних Олимпийских игр 2006 года в итальянском Турине не выявила случаев применения спортсменами запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК подтверждает, что повторный анализ всех проб, собранных во время Олимпийских игр 2006 года в Турине, был завершен и не привел к обнаружению каких-либо положительных проб. Никаких разбирательств не ведется, и этот процесс повторного анализа окончательно завершен», — заявили представители организации.

Олимпийские игры в Турине прошли с 10 по 26 февраля 2006 года. В общей сложности во время ОИ-2006 было взято 1219 допинг-проб. Сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей.

Туринская Олимпиада не первая, где МОК проводит перепроверку результатов допинг-тестов. Повторному анализу со стороны МОК также подверглись пробы с Олимпийских игр 2008, 2010, 2012 и 2014 годов.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских атлетов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом.