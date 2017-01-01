Алена Остапенко: хочу стать первой ракеткой мира!

Алёна Остапенко вместе со своей мамой Еленой Яковлевой, которая также является ее тренером, рассказали о готовности спортсменки к турнирам, о календаре новых сезонов и профессиональных планах.

Алёна рассказала журналистам о том, что надеется, что её профессиональные успехи этого года станут шагом к другим достижениям, которые ожидают ее в будущем.

«Я хочу стать первой ракеткой мира и выиграть еще турниры Большого шлема», - поделилась 20-летняя спортсменка.

В будущем году в команду Остапенко войдет Андис Юшка, который ранее являлся второй ракеткой Латвии. Алёна подчеркнула - Юшка очень хороший партнёр для спарринга.

Кроме того, 15 недель 2018-ого года Алёна будет сотрудничать с Девидом Тейлором, который работал с многими звёздами тенниса, например, с Анной Иванович из Сербии и Самантой Стосур из Австралии.

«Конечно, провести будущий сезон также успешно, как этот, будет очень сложно. Но Алёна - настоящий боец, который никогда не сдается, у нее все получится», - поделилась мать и тренер спортсменки Елена Яковлева.

Яковлева рассказала и о личном - безусловно, мать первой ракетки Латвии и Остапенко иногда устают друг от друга. «В таких случаях я просто остаюсь дома, а не еду на турнир. Болею за Алёну дистанционно», - поделилась она.

В 2017 году Алёна Остапенко достигла высот, проведя яркий сезон. Настоящей сенсацией стала ее победа на престижном турнире серии Большого шлема «French Open». Сейчас Остапенко занимает 7 позицию в рейтинге WTA.