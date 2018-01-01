Алена Остапенко созвала пресс-конференцию по поводу нового сезона

Латвийская теннисистка Алена Остапенко провела пресс-конференцию, на которой проинформировала о планах на сезон 2018 года, а также отчитается о проделанном на тренировках. Базу на новый сезон, который начнется в январе, она заложила в Риге.

Остапенко и ее мать/тренер Елена Яковлева также проинформируют о готовности к турнирам, о календаре нового сезона, установят цели и расскажут о других новостях в командном лагере.

Отметим, что сейчас в рейтинге WTA Остапенко занимает рекордно высокое седьмое место.