В черный список WADA попали 300 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные спортивные федерации имена 300 действующих российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает Inside the Games.

По информации издания, имена россиян были упомянуты в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Предполагается, что тесты на допинг этих 300 атлетов, сданные с 2012 по 2015 год, были отмечены как отрицательные. В список вошли представители как зимних, так и летних видов спорта. Директор отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер предоставит данные по спортсменам 25 федерациям.

Копия документа также была передана комиссии Самуэля Шмида перед оглашением вердикта Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Олимпийские игры 2018 года. Комиссия во главе со Шмидом расследовала информацию о государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушение антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту».

В ноябре МОК по результатам расследования о допинге в российском спорте лишил Россию 10 наград ОИ-2014 в Сочи и первого места в медальном общекомандном зачете.