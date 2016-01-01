Миллиардер Ротенберг озабочен слишком высокой зарплатой игроков КХЛ

Председатель правления Федерации хоккея России бизнесмен и миллиардер Аркадий Ротенберг считает слишком завышенной заработную плату игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и поддерживает ее сокращение при помощи понижения потолка зарплат.

«Конечно, поддерживаю введение потолка зарплат в КХЛ. В некоторых моментах зарплаты хоккеистов достаточно большие и не соответствуют тому прожиточному минимуму, который сегодня есть в России. Поэтому потолок зарплат необходим. Надо, чтобы все было белое и открытое, чтобы все платили налоги», - цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

Потолок зарплат - сумма, за которую не должна выходить платежная ведомость команд КХЛ.

В сезоне-2017/2018 она составляет 900 млн рублей. В ближайшие годы лига планирует планомерное снижение потолка - до 850 млн (сезон-2018/2019), 800 млн (2019/2020) и 600 млн (2020/2021).

В сезоне-2016/2017 потолок зарплат в лиге составлял 950 млн рублей, однако некоторые клубы, такие как петербургский СКА, благополучно его превышали, выплачивая так называемый налог на роскошь.