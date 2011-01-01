Прокуроры подняли уголовное дело Родченкова шестилетней давности

Прокуратура возобновила дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ в отношении бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Дело возбуждала Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и приостановила в 2015 году. Недавно дело вновь было возобновлено по решению прокуратуры», — сказал источник и добавил, что дело, вероятнее всего, передадут полиции, так как функции по контролю за оборотом наркотиков после расформирования ФСКН были переданы МВД.

В ноябре в отношении Родченкова возбудили дело об уничтожении допинг-проб спортсменов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, по этому делу его заочно арестовали в сентябре.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов, что, по заявлению Родченкова, поддерживалось на государственном уровне. В результате проведенного расследования МОК российская сборная лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете. Команда также была отстранена от участия в ОИ-2018 в Пхенчхане. Поехать на Игры смогут только «чистые» спортсмены под нейтральным флагом.

В феврале 2011-го на Родченкова завели дело за незаконное хранение и сбыт 10,8 грамма анаболического стероида оксандролона. Обвинения сняли после госпитализации в психиатрический стационар, где ему поставили диагноз «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».