Бразильский футболист пробил пенальти под дулом автомата

Футбольный болельщик пришел на матч бразильских команд с автоматом в руках. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте Drafts.

На видео один из футболистов готовится пробить пенальти в окружении толпы. Зритель за его спиной направляет на него автомат.

Бразильский нападающий реализовал пенальти, и его команда победила. Это вызвало бурную радость у присутствовавших на матче болельщиков.

Празднование завершилось выстрелами из оружия в воздух.

Пенальти под дулом автомата pic.twitter.com/78GjnouDza— Drafts (@dotrustaff) December 14, 2017

В августе 2016 года украинский боксер Александр Усик заявил о готовности использовать автомат Калашникова в бою. Усик планировал произвести серию выстрелов в соперника.