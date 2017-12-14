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Бразильский футболист пробил пенальти под дулом автомата

Lenta.ru 1
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

Футбольный болельщик пришел на матч бразильских команд с автоматом в руках. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте Drafts.

На видео один из футболистов готовится пробить пенальти в окружении толпы. Зритель за его спиной направляет на него автомат.

Бразильский нападающий реализовал пенальти, и его команда победила. Это вызвало бурную радость у присутствовавших на матче болельщиков.

Празднование завершилось выстрелами из оружия в воздух.

В августе 2016 года украинский боксер Александр Усик заявил о готовности использовать автомат Калашникова в бою. Усик планировал произвести серию выстрелов в соперника.

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