Датским хоккеистам спонсор решил платить зарплату в биткоинах

Датский хоккейный клуб «Рунгстед» будет выплачивать своим игрокам заработную плату в биткоинах, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на портал Business.dk.

Новым главным спонсором клуба стал датский биткоин-миллиардер Никлас Николайсен, владеющий виртуальной платформой для торговли криптовалютой. Соглашение рассчитано на три года и вступит в силу 27 декабря.

Dansk bitcoin-milliardær ny sponsor i Seiers ishockeyklub: Topspiller aflønnes i bitcoin

По спонсорскому соглашению, один из ведущих игроков «Рунгстеда» Николай Розенталь станет первым профессиональным спортсменом, который будет получать зарплату в биткоинах.

Пока он является единственным хоккеистом клуба, кто будет получать средства в криптовалюте, однако в дальнейшем к нему присоединятся и другие игроки.

Кроме того, название домашней арены «Рунгстеда» будет изменено на «Биткоин Арену», а в середине площадки будет нанесен логотип с