Перед матчем «Оттава» - «Монреаль» над хоккейной площадкой пролетят истребители

Два истребителя канадских ВВС CF-18 пролетят над стадионом перед игрой между «Оттавой» и «Монреалем», которая приурочена к столетию Национальной хоккейной лиги.

Матч «Зимней классики» состоится в Оттаве в субботу на открытом воздухе на футбольном стадионе в Лэнсдаун-парке. Самолеты также пролетят над национальным парламентом Канады, рядом с которым на двух больших экранах будет вестись прямая трансляция игры.

Старейшая в Северной Америке хоккейная лига, которая объединяет профессиональные клубы Канады и США, была образована 26 ноября 1917 года.

Первая игра состоялась 19 декабря того же года в столице Канады между «Оттавой» и «Монреалем». Тогда со счетом 7:4 выиграли гости.

Сейчас клубы находятся вне зоны плей-офф: «Монреаль» (32) располагается на 12-м месте в турнирной таблицы Восточной конференции, «Оттава» (27) отстает от принципиального соперника на пять очков и занимает 15-ю строчку.