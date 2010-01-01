Российские биатлонисты бьют антирекорды. Что происходит?

Российские биатлонисты начали зимний сезон не просто неудачно, а ужасно: 0 медалей за 14 гонок — это худший старт сезона в истории. Третий этап Кубка мира, который в эти дни проходит во французском Анси — последняя возможность хоть немного исправить ситуацию до Нового года. «Медуза» попросила журналиста Sports.ru Вячеслава Самбура объяснить, почему с одним из самых популярных в России видов спорта все так плохо.

Российский биатлон уже давно в кризисе

Самый популярный в России зимний вид тонет в проблемах уже лет десять. После Олимпиады-2010 команда лишь раз увезла с главного старта сезона больше трех наград — на Играх в Сочи было четыре (и все равно это мало). Победы случались редко — причем каждую можно отнести если не к сенсационным, то к неожиданным.

У такого спада множество причин: не те руководители, не те принципы комплектования команды, не та система подготовки.

Считается, что российский биатлон серьезно сдал, но на самом деле, это не так — чтобы серьезно сдать, нужно подняться достаточно высоко. А с российским биатлоном этого пока не случилось. Текущие результаты сборной России, разумеется, обращают на себя внимание, но они не так уж далеки от нормы последних лет.

Декабрь — плохой месяц для сборной России

Устоявшиеся в России методики предполагают плавное начало сезона: спортсмены не сразу адаптируются к часовому поясу, незнакомому снегу и соревновательному ритму. Соперникам, которые в межсезонье почти не покидают Европу, проще. К тому же в ноябре они набирают тонус товарищескими гонками в Скандинавии — а российские биатлонисты обычно ограничиваются парой контрольных тренировок в Сибири.

Еще одна методическая причина. Желая сэкономить силы на главные старты (в феврале-марте),

тренеры тормозят спортсменов большими нагрузками — и хорошая форма запаздывает.

Проверено временем: в январе российские биатлонисты выступают лучше, чем в декабре. В феврале-марте — как получится.

Лидер сборной в плохой форме

Для сильнейшего биатлониста России Антона Шипулина зима началась плохо — это худший старт с 2011 года.

Шипулин давно готовится по индивидуальной схеме, и, как правило, не идет в шаг с командой ни летом, ни по сезону. Но сейчас у него почти те же трудности, что и у остальных. Тренеры Шипулина, который мечтает о личном золоте Олимпиады, выстроили подготовку с прицелом на Игры в Пхенчхане. Готовясь к сложнейшей корейской трассе, Шипулин очень много работал — и пока не отошел.

Катастрофы точно нет, у классных биатлонистов такие проблемы решаются быстро — через отдых и легкие тренировки. Но ситуацию осложняет менталитет Шипулина: он крайне требователен к себе, раним и психологически хрупок — его скашивает минимальный форс-мажор, не говоря уже о нескольких неудачных стартах и нервотрепке с допуском на Олимпиаду.

Но даже при таком раскладе Шипулин — с отрывом лучший в составе. Важно, чтобы его правильно успокоили и освободили от нагрузок.

С женской сборной все совсем грустно

В женском биатлоне России все даже хуже, чем в российском биатлоне в целом. На подиум в эстафетах девушки не попадали с января 2015-го, в личных гонках — без нескольких дней целый год (то есть целый сезон). И то, и другое, конечно, исторические антирекорды. Очень похоже, что к олимпийской зиме тренеры ошиблись в большинстве ставок:

— Ирина Старых способна помочь, но наверняка пропустит Игры в Корее из-за дисквалификации за допинг несколько лет назад — это новое условие недопуска от МОК;

— у Екатерины Юрловой — единственной на всю сборную — есть личное золото чемпионата мира, но нет даже минимального олимпийского опыта. Ей уже за 30, и ни на какой стадии карьеры она не считалась спортсменкой топ-уровня;

— Ольгу Подчуфарову относили к талантам, но уже пару лет ее организм не выдерживает стандартных соревновательных нагрузок. На прошлых выходных, всего после двух этапов, Ольга сообщила, что берет бессрочную паузу на восстановление.

Женская сборная России — неприметный середняк, без звезд, с пока не раскрывшейся молодежью и длинным списком внутренних проблем. Впрочем, иногда удивляют даже такие.

Тренеров постоянно меняют

Ни одно межсезонье не обходится без хаоса в тренерском составе — для такого сложного и конкурентного вида это беда.

Если многие соперники годами придерживаются принятой стратегии, наши спортсмены каждой весной ныряют в новую систему. Либо приходят совсем новые специалисты, либо меняется иерархия у прежних, либо возвращаются те, с кем еще недавно прощались. Бывает, все это происходит одновременно.

С женской сборной сейчас работают Сергей Коновалов (уволенный весной 2016-го), Владимир Королькевич (уволенный весной 2015-го) и бывший лыжный тренер Михаил Девятьяров, для которого это вообще первый год в биатлоне.

В мужском составе ситуация немногим понятнее: немец Рикко Гросс руководит третий сезон — правда, его весной ассистента Владимира Брагина отправили в резерв. Напарником Гросса стал его бывший соперник — Андрей Падин, ранее тренировавший конкурирующую группу.

Это частности, но они сказываются на результате: спортсмены тратят время на адаптацию, на притирку — но даже это не гарантирует результат. Новая методика просто может оказаться хуже старой.