Канадские и латвийские тренеры требовали не допускать российскую спортсменку до ЧЕ

Несколько иностранных сборных требовали отстранить российских скелетонистов, в том числе и Елену Никитину, от участия в чемпионате Европы и пятом этапе Кубка мира в австрийском Иглсе, сообщил «Р-Спорт» личный тренер спортсменки Денис Алимов.

Никитина, ранее пожизненно отстраненная МОК от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил в Сочи, в пятницу стала победительницей чемпионата Европы в Иглсе, а также пятого этапа Кубка мира.

«Канадцы, латвийцы и прочие подписались под требованием, чтобы нас здесь не было. Скажу так - у нас мало друзей здесь, у нас тут все соперники. В лицо все улыбаются голливудской улыбкой. Но мы же знаем, кто пишет письма против нас. Хотя подписываются под ними руководители федераций и главные тренеры, а спортсмены, наверное, более лояльны друг к другу», - сказал Алимов.

«Они остаются соперниками на трассе. А в жизни пока сложно получается. Ходят, смотрят, сквозь зубы разговаривают. Я думаю, что большая политика не должна касаться спорта», - подчеркнул собеседник агентства.

После вердикта МОК Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила Никитину от участия в соревнованиях, из-за чего она пропустила этап Кубка мира в Уистлере, однако 1 декабря отстранение было снято.

По словам Алимова, Никитиной психологически тяжело готовиться к соревнованиям, постоянно находясь под угрозой отстранения. «Сейчас мы не понимаем, что будет дальше. Конечно, есть опасения, но мы надеемся, что справедливость восторжествует, потому что у нее не было подмен проб, не было царапин, не было ничего - просто она попала под этот прессинг, под эту машину. Мы ждем правильных решений, но живем сегодняшним днем», - заключил тренер.