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Знарок со сборной России по хоккею впервые победил канадцев (видео)

NEWSru.com
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Фото: Sputnik/Scanpix

Матч хоккейного Евротура в Ледовом дворце столичного «Парка Легенд» завершился со счетом 2:0 в пользу сборной России. Шайбы в ворота канадской команды забросили в третьем периоде защитник Никита Нестеров (43') и нападающий Сергей Плотников (50').

Один из самых запоминающихся болельщиков сборной России на матче с Канадой
FOTO: TASS/Scanpix

Для главного тренера сборной России по хоккею Олега Знарка эта победа стала первой в карьере над североамериканской сборной.

Отметим, что игра проходила в высоком темпе и с большим количеством силовой борьбы, которая иногда переходила в потасовки и драки.

В воскресенье российская сборная проведет заключительный матч московского этапа против финнов.

Россия лидирует в турнирной таблице с шестью очками после двух матчей. Команда Канады заработала лишь три очка в трех встречах и завершила выступление на турнире на пятом месте.

Россия
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