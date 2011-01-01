За место в «Формуле-1» предложили семь миллионов долларов

Менеджер гонщика Роберта Кубицы немец Нико Росберг предложил команде Williams семь миллионов долларов за предоставление поляку места на первых семи этапах чемпионата «Формулы-1». Об этом сообщает финский канал MTV.

По информации канала, Williams, в котором остается вакантной одна позиция гонщика, в январе должна объявить имя нового пилота. Фаворитом является российский гонщик Сергей Сироткин, с которым команде осталось согласовать незначительные детали контракта.

Росберг предложил Williams все же дать возможность Кубице. Если результаты поляка будут убедительными, он получит контракт до конца сезона, если нет — британская команда заменит его на Сироткина. Williams всерьез рассматривает предложение, поэтому решение о том, кто станет новичком команды, было отложено до января, сообщает канал.

Сироткин в конце ноября 2017 года вместе с Кубицей принимал участие в шинных тестах Williams в Абу-Даби. В это же время в СМИ появилась информация о том, что российский гонщик Даниил Квят, изгнанный из Red Bull, также борется за вакантное место в британской «конюшне».

21-летний Сироткин — чемпион Европейской Формулы-Абарт 2011 года, двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2. 33-летний Кубица является чемпионом мира в классе WRC2 и первым польским гонщиком в истории «Формулы-1».