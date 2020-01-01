Вторник, 19 декабря
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Роналду профинансирует строительство больницы в Чили

Korrespondent.net
Криштиану Роналду | Фото: REUTERS/Scanpix

Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду профинансирует строительтсво педиатрической детской больницы, которая должна появится в 2020 году в Чили.

Больницу построят в столице южноамериканской страны Сантьяго, сообщает Football Espana.

Отметим, что Роналду является послом организации Save the Children, которая занимается защитой прав детей по всему миру, послом ЮНИСЕФ и World Vision – религиозной некоммерческой организации евангельской христианской церкви, занимающейся вопросами предоставления гуманитарной помощи.

0 Комментарии