Роналду профинансирует строительство больницы в Чили

Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду профинансирует строительтсво педиатрической детской больницы, которая должна появится в 2020 году в Чили.
Больницу построят в столице южноамериканской страны Сантьяго, сообщает Football Espana.
Отметим, что Роналду является послом организации Save the Children, которая занимается защитой прав детей по всему миру, послом ЮНИСЕФ и World Vision – религиозной некоммерческой организации евангельской христианской церкви, занимающейся вопросами предоставления гуманитарной помощи.