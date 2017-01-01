Емельяненко превзошел Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко обошел старшего брата Федора в рейтинге тяжеловесов. Об этом сообщается на сайте Fightmatrix.com.

По информации сайта, занимающегося составлением рейтинга бойцов во всех весовых категориях, на данный момент у Александра 83 очка, у Федора — 71.

Рейтинг возглавляет чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стипе Миочич, у него 1313 баллов. На втором месте расположился другой представитель UFC Фрэнсис Нганну с 733 очками.

26 октября Федор Емельяненко в открытом письме назвал Александра иудой, обвинив его во лжи и лицемерии, а также рассказал о его втором тюремном сроке. Таким образом он отреагировал на обнародованную младшим братом информацию об их десятилетнем конфликте.

Александр Емельяненко провел второй бой после выхода из тюрьмы с американцем Вирджилой Цвикером 18 декабря 2017 года. Он отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. Старший Емельяненко последний раз выходил на ринг 24 июля, где проиграл техническим нокаутом в первом раунде американцу Мэтту Митриону.