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В Египте футбольный клуб зарезал на стадионе быка ради побед

Gazeta.ru
Иллюстративное фото | Фото: TASS/Scanpix

Египетский футбольный клуб «Аль-Ахли» зарезал быка на стадионе, чтобы снова начать побеждать. Об этом сообщает «би-би-си».

Футболисты не проигрывали во внутреннем первенстве с июня 2016 года, но 10 декабря все же потерпели поражение от «Миср Эль-Макасе» (2:3). После этого последовала ничья с «Тантой» (1:1).

Церемония прошла на стадионе команды, мясо было роздано беднякам.

После 11 туров каирская команда идет на третьем месте в национальном чемпионате, отставая от лидирующего «Исмаили» на четыре очка, но имея две игры в запасе.

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