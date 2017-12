Шахматисты увидели позу из камасутры на логотипе чемпионата мира

Презентация прошла 19 декабря. Логотип был разработан московским дизайн-бюро «Щука». На нем изображены два человека, которые держат шахматную доску. Их ноги и руки переплетены.

«Это официальный логотип чемпионата мира по шахматам? Нет, это просто какой-то прикол!» — написал австралийский гроссмейстер Дэвид Смердон на своей странице в Twitter.

Official logos released for the 2018 World Chess Championships. No, this is not a joke. #ChessIsSexy #YouHadOneJob https://t.co/OuOaCdMqhF pic.twitter.com/vTXH5Oc2Jd— David Smerdon (@dsmerdon) December 19, 2017