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Шахматисты увидели позу из камасутры на логотипе чемпионата мира

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Шахматисты раскритиковали логотип чемпионата мира, представленный Международной федерацией этого вида спорта (ФИДЕ). Об этом сообщает The Telegraph.

Презентация прошла 19 декабря. Логотип был разработан московским дизайн-бюро «Щука». На нем изображены два человека, которые держат шахматную доску. Их ноги и руки переплетены.

«Это официальный логотип чемпионата мира по шахматам? Нет, это просто какой-то прикол!» — написал австралийский гроссмейстер Дэвид Смердон на своей странице в Twitter.

Венгерская шахматистка Сьюзен Полгар пошутила, что этот логотип «нельзя показывать детям». Британский гроссмейстер Найджел Шорт предположил, что ФИДЕ «решила преподать шахматному миру урок секса».

Мировое первенство пройдет в ноябре 2018 года в Лондоне.

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