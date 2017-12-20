Рижское «Динамо» в гостях переиграло «Адмирал»

В среду рижское «Динамо» в выездном матче против владивостокского «Адмирала» одержало победу со счетом 3:1. Две шайбы на свой счет написал Брэндон Макмиллан, а еще одну - Микелис Редлихс.

Игра началась стремительно - уже через 23 секунды после стартового вбрасывания шайба после броска Роберта Саболича с помощью рикошета нашла путь в ворота «Динамо». Однако уже через 25 секунд рижане сравняли счет, когда Микелис Редлихс во время контратаки получил великолепный пас от Микса Индрашиса и в одно касание переправил шайбу в ворота.

VĀRTĪĪ! MIKS INDRAŠIS!

Arī Dinamo gūst vārtus ar savu pirmo metienu spēlē, rezultāts izlīdzināts 1-1! pic.twitter.com/QsW7qnovtF— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) December 20, 2017

Примечательно, что две шайбы, заброшенные за 48 секунд после начала игры, - это новый рекорд КХЛ.

После столь стремительного начала игра поутихла и до начала третьего периода зрители могли наблюдать довольно спокойный хоккей, пусть и с большим количеством силовой борьбы.

В заключительном отрезке игрового времени команды прибавили в скорости, стали опаснее атаковать. Не обошлось и без драк - на 8-й минуте периода перчатки сбросили Никита Евпалов и Даниил Курашов, за что и получили по 2+2 минуты штрафа.

На 13-й минуте игрового отрезка в меньшинстве остался «Адмирал», рижане пытались воспользоваться возможностью разыграть лишнего, но

Макмиллан сумел переиграть голкипера противника лишь после того, как удаленный игрок вернулся на лед - 2:1!

VĀĀRTI!

Stolerijs met no zilās līnijas, ripa atlec vārtu priekšā un to vārtos raida Makmilans. Pirmo reizi spēlē vadībā izvirzās Dinamo, 2-1. pic.twitter.com/jMaP7Ppzsb— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) December 20, 2017

За 3 минуты и 5 секунд до финальной сирены две минуты штрафа получил Константин Глазачев, и

на этот раз «Динамо» возможностью воспользовалось - точку в матче поставил все тот же Макмиллан: 3:1 в пользу Риги.

Makmilans realizē vēl vienu skaitlisko vairākumu un palielina Dinamo pārsvaru, 3-1. pic.twitter.com/M4GKwrOjFI— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) December 20, 2017

После 43 матчей регулярного сезона «Динамо» с 38 очками по-прежнему занимает последнее место в Западной конференции, однако от ближайших конкурентов - братиславского «Слована», подопечных Гирта Анкипанса отделяют всего два очка.