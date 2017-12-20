МОК предъявил к России новые требования: унизительный запрет всего (фото)

Международный олимпийский комитет (МОК) в среду обнародовал список требований к форме «олимпийских атлетов из России», которые будут заменять собой на зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане недопущенную делегацию РФ.

Список требований к экипировке россиян размещен на сайте МОК и состоит более чем из десяти пунктов.

Документом не допускается использование любых символов для национальной идентификации.

В частности, цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Разрешены один или два цвета национального флага, но не три. Более того, их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага России.

IOC details Olympic Athlete from Russia uniform guidelines, proposed logo https://t.co/bxO55lFpQL pic.twitter.com/7I5IqQNFqn— NBC OlympicTalk (@NBCOlympicTalk) December 20, 2017

Герб России и эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) - запрещены. Они должны быть заменены красно-белым логотипом Olympic Athlete from Russia («Олимпийский атлет из России») или соответствующей аббревиатурой (OAR).

Форма российских спортсменов может содержать только эти надписи, а экипировка остальных членов делегации - только аббревиатуру.

Особо указывается, что размер шрифта для слов «Olympic Athlete from» должен быть эквивалентен слову «Russia». Логотип представляет собой надпись на английском языке красными заглавными буквами, вписанную в белый круг.

При этом вся экипировка, которая будет разработана для россиян на Игры-2018, должна пройти процедуру одобрения МОК.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде, однако предоставил возможность поехать в Южную Корею «чистым» спортсменам без допинговой истории и под олимпийским флагом.

Отбор «чистых» спортсменов от «нечистых» будет производить специальная комиссия.