Футбольную «Бенфику» заподозрили в подкупе судей

Португальский футбольный клуб «Бенфика» подозревается в незаконном влиянии на результаты матчей. Как сообщает O Jogo, лиссабонцы оказывали давление на арбитров.

Отмечается, что прокуратура уже открыла против «Бенфики» дело. Команде грозит снятие очков. Кроме того, у «орлов» могут отобрать титулы, а также запретить участвовать в местных турнирах на протяжении трех лет.

«Бенфика», образованная в 1904 году, считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.