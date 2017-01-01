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Названа дата возвращения Серены Уильямс в теннис

Lenta.ru
Серена Уильямс | Фото: REUTERS/Scanpix

Американская теннисистка Серена Уильямс вернется на корт 30 декабря на турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Спортсменка сыграет с действующей победительницей «Роланд Гаррос» Еленой Остапенко на третий день турнира. Они станут первыми женщинами, принявшими участие в Mubadala World Tennis Championship.

В январе Уильямс сыграет на Australian Open. Она попытается защитить чемпионский титул, который завоевала в 2017-м.

В данный момент американка находится в декретном отпуске. 1 сентября она родила девочку, которую назвали Алексис Олимпией. Отец ребенка — американский интернет-предприниматель Алексис Оганян, один из основателей Reddit.

Уильямс — рекордсменка по количеству побед на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде, у нее 23 титула. Кроме того, она четырежды выигрывала золото Олимпийских игр.

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