Овечкин стал Сантой-стриптизером (видео)

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поздравил болельщиков с Рождеством в образе Санты-стриптизера.
Хоккеист оделся в костюм Санта-Клауса с голым торсом, в бабочке и красных брюках на подтяжках. Овечкин — один из множества игроков «Вашингтона», поучаствовавших в клубном поздравлении с праздниками.
#ALLCAPS Holiday Countdown | Santa @Ovi8, hurry down the chimney tonight! 🎅 pic.twitter.com/rj1qC0TA0A— Washington Capitals (@Capitals) December 24, 2017
Другой россиянин, Дмитрий Орлов, предстал в костюме пряничного человечка с клоунским красным носом.
Capitals Tunes: Vol. 2 Available Now!
Happy Holidays, #Caps Fans! #ALLCAPS pic.twitter.com/1gWywrbYfH— Washington Capitals (@Capitals) December 17, 2017