Овечкин стал Сантой-стриптизером (видео)

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поздравил болельщиков с Рождеством в образе Санты-стриптизера.

Хоккеист оделся в костюм Санта-Клауса с голым торсом, в бабочке и красных брюках на подтяжках. Овечкин — один из множества игроков «Вашингтона», поучаствовавших в клубном поздравлении с праздниками.

Другой россиянин, Дмитрий Орлов, предстал в костюме пряничного человечка с клоунским красным носом.