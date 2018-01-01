Международная федерация футбола поблагодарила Мутко за решение покинуть РФС

Международная федерация футбола (ФИФА) поблагодарила Виталия Мутко, приостановившего деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС), что было сделано, в частности, в интересах подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

«ФИФА понимает решение Мутко, которое также было принято в интересах чемпионата мира 2018 года в России. ФИФА благодарит Мутко за столь ответственный шаг и выполненную к этому моменту работу по подготовке к чемпионату мира», - говорится в заявлении пресс-службы ФИФА, которое приводит ТАСС.

В понедельник на заседании исполкома РФС вице-премьер РФ Виталий Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента организации, временно исполняющим обязанности главы РФС стал Александр Алаев.

Мутко также заявил, что он готов покинуть пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

При этом он останется на посту вице-премьера РФ и будет курировать подготовку к чемпионату мира.

Чиновник уточнил, что приостановил деятельность на посту главы РФС в связи с планами оспорить в Спортивной арбитражном суде в Лозанне свое отстранение от участия в Олимпийских играх. По его словам, не оспаривая решения МОК, он как будто признает свою вину.

«Решение Мутко не скажется на успешной организации чемпионата мира, в то время как ФИФА, российское правительство, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к турниру согласно плану. В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми задействованными сторонами и согласует следующие шаги, связанные с оргкомитетом», - также говорится в заявлении.