Адвокат рассказал об ожидающей Родченкова в России участи

Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова ожидают пытки и смерть в случае возвращения в Россию. Об этом заявил адвокат бывшего функционера Джим Уолден. Его слова приводит Inside the Games.

«Как адвокат доктора Родченкова могу сказать, что, когда русские не заняты обвинениями США в причастности к допингу и Родченкову, они пытаются лоббировать представителей правительства США для экстрадиции Родченкова в Россию. Если им это удастся, то доктора Родченкова ждут пытки и смерть», — сказал Уолден.

Адвокат обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в отказе защитить Родченкова.

«К сожалению, МОК, который так опирался на показания Родченкова в деле о допинге, отказывается пошевелить пальцем, чтобы помочь ему», — сказал он.

20 декабря адвокат рассказал о том, что Родченков сменил квартиру. Ему пришлось это сделать из соображений безопасности.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. Поехать в Южную Корею смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они будут выступать под олимпийским флагом.