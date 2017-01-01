Неймар рассказал о спасших его двух сантиметрах

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что в 2014 году получил травму, из-за которой мог закончить карьеру. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале The Players' Tribune.

Во время матча 1/4 финала чемпионата мира с Колумбией Неймар получил удар коленом в спину от защитника Камило Суньиги. В результате бразилец получил перелом позвонка. «Я пытался встать. Марсело (защитник сборной Бразилии — прим. Ленты.ру) говорил мне оставаться на земле, но я сказал, что хочу играть. Я не мог повернуться и пошевелить ногами», — рассказал Неймар.

По словам нападающего, он плакал от боли. Также он отметил, что эта травма могла лишить его возможность ходить.

«Когда я был в больнице, врачи сказали мне, что чемпионат мира для меня окончен. Хорошей новостью было то, что я смогу ходить. Если бы он ударил меня на два сантиметра выше или ниже, я бы закончил карьеру», — подчеркнул бразилец.

Без Неймара сборная Бразилии дошла до полуфинала домашнего чемпионата мира, где проиграла немцам со счетом 1:7. В матче за третье место хозяева турнира были разгромлены командой Нидерландов — 0:3.

Летом 2017 года 25-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро. Вскоре форвард пожалел о трансфере, несмотря на особые условия контракта с парижанами. Интерес к нему проявляют «Барселона» и мадридский «Реал».