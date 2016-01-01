Остапенко получила титул «Человека Европы в Латвии»

Титул «Человека Европы в Латвии» в этом году получила теннисистка Алена Остапенко, сообщили сегодня на церемонии представители «Движения Европы в Латвии».

Голосующие отметили, что благодаря Остапенко флаг Латвии развевался в честь победы на европейском и мировом уровне, и ее победы вдохновили и сплотили общество.

Лауреат награды 2016 года, физик и математик Андрис Амбайнис сказал, что победа теннисистки на турнире «French Open» стала прекрасным достижением, и пожелал Остапенко успеха и в будущем. Награда будет передана теннисистке в январе.

В последнем туре голосования были выдвинуты три кандидата - Остапенко, основатель «TechHub Riga» Андрис Берзиньш и режиссер Криста Буране.

В пятерку лучших вошли также председатель Конституционного суда Инета Зиемеле и скелетонист Мартин Дукурс.