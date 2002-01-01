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Обладатель «Золотого мяча» похвалил Аршавина

Lenta.ru
Андрей Аршавин | Фото: AP/Scanpix

Бывший футболист сборной Бразилии Кака назвал нападающего казахстанского «Кайрата» Андрея Аршавина одним из самых любимых игроков. Об этом сообщает «Бомбардир.ру».

Бразилец отметил, что знает не так много российских футболистов. «Но я отлично помню Аршавина. Он один из моих любимых футболистов. Мне нравилось, как он двигался и обращался с мячом в «Арсенале»», — заявил Кака.

Аршавин выступал за санкт-петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал» и краснодарскую «Кубань».

В активе 34-летнего форварда 74 матча и 17 голов в составе сборной России.

С 2016 года он защищает цвета казахстанского «Кайрата».

Кака в разное время играл за бразильский «Сан-Паулу», итальянский «Милан», испанский «Реал» и американский «Орландо Сити». В 2007 году выступавший тогда за «Милан» хавбек получил «Золотой мяч». Кака на протяжении 14 лет выступал в составе сборной Бразилии и в 2002 году стал чемпионом мира. 17 декабря 2017 года полузащитник объявил о завершении карьеры.

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