Серена Уильямс не сыграет на Australian Open 2018

Прославленная американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в Australian Open 2018 года. Свой отказ 36-летняя спортсменка и молодая мама объяснила недостаточной спортивной формой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу первого в году турнира серии Большого шлема.

«После турнира в Абу-Даби я поняла, что нахожусь очень близко к своей оптимальной форме, но, к сожалению, это не то, что я лично от себя ожидаю, - цитируют Уильямс организаторы турнира. - Я очень разочарована, но приняла решение не участвовать в Australian Open этого года. Я могу принять участие, но я не хочу просто конкурировать. Я хочу выступить как можно лучше, но для этого мне потребуется немного больше времени».

Серена Уильямс приостановила спортивную карьеру в апреле 2017 года в связи с беременностью.

По возвращении на корт она проиграла первый же матч теннисистке из Латвии Екатерине Остапенко на выставочном турнире в Абу-Даби в конце декабря.

Между тем 6 декабря директор Australian Open Крейг Тили сообщил, что Уильямс-старшая подала заявку для участия в этом турнире. Спустя два дня об участии спортсменки в турнире в Австралии было объявлено официально.

Нынешний Australian Open пройдет с 15-го по 28 января. Уильямс-старшая является действующей победительницей этого турнира. Всего она побеждала на кортах Мельбурна семь раз.

В общей сложности на счету теннисистки 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях).

Кроме того, Серена Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332) по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).