«Динамо» Рига поиграло «Салавату Юлаеву» на своем льду

Латвийский клуб «Динамо» в субботу на своем льду в дополнительное время проиграл команде «Салават Юлаев» из Уфы со счетом 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в ворота соперника забросили Никита Евпалов, Брэндон Макмиллан и Микелис Редлихс.

Рижане игру начали очень уверенно и уже на третьей минуте открыли счет — Микс Индрашис бросил шайбу в борт и та отлетела на пятачок, где бросок Дэнни Кристо был отбит, но шайба отлетела к Никите Евпалову и тот воспользовался шансом. Интересно, что в это время у ворот был и наш Бартулис, который теперь играет за команду соперника.

Вскоре после этого «Салават Юлаев» стал атаковать. Атаку удалось сдержать, но на 6-й минуте счет все же сравнялся, причем это было достаточно курьезно, поскольку Максим Гончаров сделал бросок с центровой линии. После этого вратарь «Динамо» Янис Калниньш отправился менять свою перчатку, поскольку, как оказалось, ловушка была повреждена, из-за чего шайба и залетела в ворота.

В середине периода «Динамо» получило большинство и уже спустя полминуты Гинт Мейя попытался увеличить счет, но ворота не засчитали, т.к. свисток судьи прозвучал раньше. Во второй половине периода было активное противостояние, однако результат был неизменен, а на последних секундах рижанам удалось удержаться в меньшинстве.

Второй период рижское «Динамо» начало с меньшинства, но устоять удалось. Наша команда сделала больше бросков в ворота соперника, но это ничего не дало. На 30-й минуте Энвер Лисин увеличил счет — 1:2.

Спустя мгновенье Лисина удалили со льда, но наша команда не смогла реализовать большинство, но схожая ситуация на 34-й минуте все же принесла результат - Брэндон Макмиллан сравнял счет (2:2). Однако уже через 12 секунд «Салават Юлаев» снова вышел вперед — 2:3.

В начале третьего периода на льду доминировал «Салават Юлаев», но за пять минут до окончания «Динамо» удалось вырвать ничью — 3:3.

Игра продолжилась в дополнительное время, и точку в ней поставил Захар Арзамасцев из «Салаватат Юлаева» - 3:4.