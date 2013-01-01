Второй по стоимости футболист в мире будет защищать цвета «Барселоны»

Бразильский полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Филиппе Коутиньо перешел в испанскую «Барселону». 25-летний футболист подпишет контракт с каталонским клубом на 5,5 лет. В соглашении будет прописана сумма отступных в размере 400 млн евро.

Когда футболист присоединится к клубу и когда состоится его презентация, не сообщается.

Как писали британские и испанские СМИ, «Барселона» заплатила «Ливерпулю» 160 млн евро, из которых 40 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.

Таким образом, переход Коутиньо станет вторым по сумме трансфером в истории футбола. В августе 2017 года «Барселона» получила 222 млн евро, после того как бразильский нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел во французский ПСЖ.

Коутиньо выступал за «Ливерпуль» с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. В активе игрока восемь голов в 32 матчах за сборную Бразилии.



