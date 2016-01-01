Плявиньш и Точс неожиданно победили на этапе Кубка мира

Недавно созданный дуэт пляжных волейболистов в лице Мартиньша Плявиньша и Эдгара Точса неожиданно победил на четырехзвездочном этапе Кубка мира в Нидерландах.

В финале латвийские спортсмены, для которых это был первый совместный турнир, с результатом 2:0 (21:14, 21:12) победили Бартоша Лосяка и Петра Кантору из Польши.

На этапе Кубка мира латыши последний раз побеждали летом 2016 года, когда Александр Самойлов и Янис Шмединьш стали лучшими на турнире серии Major в Австрии.

Перед этим латвийский дуэт в полуфинале со счетом 2:1 (19:21, 21:19, 15:11) обыграли нидерландцев Кристиана Варенхорста и Яспера Бутера.