Севастова повторила рекорд своей карьеры

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова в новом рейтинге WTA, публикуемом в понедельник, повторила рекорд своей карьеры и поднялась на 15-е место, тогда как ведущая ракетка страны Алена Остапенко сохранила седьмую позицию.

Остапенко начала сезон неудачно, проиграв уже два турнира в первых же матчах.

Севастова же выступала увереннее - на прошлой неделе она дошла до полофинала турнира серии «Premier» в Брисбене.

Впрочем, в понедельник Севастова в первом круге турнира в Сиднее со счетом 3:6, 1:6 уступила Домикике Цибулковой из Словакии.

Достижение полуфинала в Брисбене позволило Севастовой повторить рекорд карьеры и подняться с 16 место мирового рейтинга на 15. Ранее она уже занимала это место в октябре прошлого года.