Рижское «Динамо» упустило победу в домашнем матче против «Сочи»

В понедельник рижское «Динамо» провело домашний матч против российского клуба «Сочи». По ходу игры рижане растеряли преимущество в две шайбы и довели игру до буллитов, где сильнее оказались гости, победившие в итоге со счетом 4:3.

Первый период:

Первый период начался в равной борьбе, команды показывали относительно быстрый и открытый хоккей. Первыми серьезные моменты у ворот противника создали рижане, однако гости не отставали, и Мантису Армалису регулярно приходилось вступать в игру.

На 8-й минуте игрового отрезка две минуты штрафа получил Евгений Лапенков, а следом за ним на скамейку штрафников отправился Никита Лисов. Однако игра 5 на 3 у «Динамо» вышла провальной - стоило четвертому игроку вернуться на лед, как

Эрик О'Делл переиграл сначала Анси Салмелу, а затем Армалиса и открыл счет в матче - 1:0.

Ответить рижане сумели уже совсем скоро -

на 12-й минуте Френк Разгалс отдал точный пас на Брэндона Макмиллана, который и замкнул передачу - 1:1!

На 14-й минуте периода две минуты штрафа получил Гунтис Галвиньш, но «Сочи» в большинстве действительно голевых моментов создать не сумели.

Второй период:

Второй период команды начали в неравных составах, и «Динамо» потребовалось на реализацию лишнего всего 14 секунд - отличился Микелис Редлихс.

Судя по всему, на достигнутом рижане останавливаться не собирались и после заброшенной шайбы снова пошли в атаку, причем увеличить разрыв в счете они могли уже через минуту, но шайба попала в штангу.

В дальнейшем во втором периоде на площадке преобладало «Динамо», хотя «Сочи» весьма неплохо играли на контратаках, создавая опасные моменты.

На 14-й минуте игрового отрезка одна из атак рижан вновь завершилась взятием ворот -

Микелис Редлихс получил шайбу перед воротами, сделал эффектную паузу и точно «щелкнул» - 3:1!

Вскоре после этого россияне создали действительно опасный момент, однако умудрились нарушить численный состав, за что и получили две минуты командного штрафа.

Затем правила нарушил Салмела, однако судьи посчитали, что его оппонент О'Делл симулировал, поэтому оба игрока получили по две минуты и команды продолжили играть 5 на 4.

Третий период:

Третий период «Динамо» начало неудачно:

уже через 33 секунды после вбрасывания шайбу в ворота Армалиса отправил Шон Коллинз.

В дальнейшем гости пытались всеми силами сравнять счет, тогда как хозяева стремились увеличить разрыв. В итоге, болельщики наблюдали открытый хоккей с большим количеством опасных моментов.

Счет 3:2 на табло сохранялся до последней минуты периода -

под занавес матча «Сочи» заменили вратаря на шестого полевого игрока и за 31 секунду до сирены сравняли счет, причем отличился все тот же Коллинз.

В итоге, игра перетекла в овертайм, который победителя не выявил, а в серии буллитов сильнее оказались россияне.

Таким образом, рижское «Динамо» набрало всего одно очко, и в копилке нашей команды 43 очка после 47 игр.