24-летний российский футболист погиб под колесами поезда

24-летний футболист из Тулы Антон Мартынковский погиб под колесами поезда. Об этом источник сообщил телеканалу «Первый Тульский».

Игрока объявили в розыск 6 января, когда он не вернулся домой. Как оказалось, молодой человек попал под состав около станции Криволучье. Тело было обнаружено утром в тот же день, однако опознать его удалось только 9 января. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Мартынковский выступал в местном первенстве по мини-футболу за команду «Луч». Также он играл в составе тульского «Арсенал-3».

В сентябре 2016 года игроки футбольного клуба «Дмитров» попали в ДТП в Подмосковье. Их автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб 21-летний защитник Егор Беляков. Его друг, также выступающий за «Дмитров», был госпитализирован.