Спарринг-партнер Усика: Бриедис может победить за счет нестандартности

Российский боец первого тяжёлого веса Алексей Папин, который помогает готовиться Александру Усику к бою с Майрисом Бриедисом в качестве спарринг-партнёра, полагает, что у последнего есть шанс в бою с украинцем, пишет Чемпионат.com.

«Бриедис может победить за счёт своей корявости, нестандартности. Не знаешь, как он себя поведёт. Например, взять его бой с Майком Пересом. Если бы кубинец боксировал с каким-то другим спортсменом из суперсерии, то мог бы закатить очень интересный бой. Но Бриедис просто не дал ему этого, вязал, навязывал непонятную борьбу. И бой, честно говоря, получился не совсем зрелищный», — приводит слова Папина Р-Спорт.

Полуфинальный бой турнира WBSS между чемпионом мира по версии WBC Майрисом Бриедисом и чемпионом мира по версии WBO Александром Усиком состоится 27 января этого года в Риге.

Папин: Бриедис может победить Усика за счёт своей корявости и нестандартности