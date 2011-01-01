11-летняя девочка проплыла от острова Роббен до Кейптауна

Одиннадцатилетняя Абриелла Бределл из города Джеффрис-Бей в провинции ЮАР Восточный Кейп стала самой юной пловчихой, которой удалось доплыть от острова Роббен до Кейптауна (расстояние между точками составляет 7,9 км).

К заплыву Абриелла начала готовиться еще в апреле, поставив целью не только вписать свое имя в историю ЮАР, но и собрать 2 млн рандов (более $153 тыс.) в фонд Детской больницы Красного Креста в Кейптауне.

Сбор пожертвований осуществляется через личный интернет-сайт пловчихи.

На счет больницы поступило уже более 108 тысяч рандов от поклонников Абриеллы.

После нескольких недель выжидания благоприятных погодных условий, Абриелле удалось установить рекорд, когда воды Атлантики успокоились. Чтобы преодолеть расстояние от острова до берегов Кейптауна, юной пловчихе потребовалось 3 часа 50 минут.

Девочку сопровождали в пути две спасательные шлюпки, в одной из которых находились два тренера, а в другой ее отец.

Остров Роббен является одним из девяти объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На протяжении нескольких веков здесь располагалась тюрьма для политических заключенных, одним из которых был лидер борьбы против апартеида и первый демократически избранный президент ЮАР Нельсон Мандела.





