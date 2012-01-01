На соревнованиях погиб судья, которому ядром проломили грудную клетку

Ядро, которое толкнул спортсмен на проходивших в Праге городских соревнованиях по легкой атлетике, убило судью. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на чешскую газету «Блеск».

Трагедия произошла в субботу в одном из спортивных залов легкоатлетического комплекса в столичном районе Страгов. Один из молодых участников соревнований толкнул ядро, не рассчитав траекторию его полета. Шестикилограммовый снаряд попал в грудь находившемуся от него в нескольких метрах судье.

«Это был несчастный случай», - заявил представитель клуба легкой атлетики Праги Мартин Свобода.

Оперативная медицинская помощь, которую пытались оказать несчастному находившиеся в зале спортивные врачи, не привела к успеху.

Судья, у которого была проломлена грудная клетка, умер, не приходя в сознание.

Смертельные случаи во время соревнований по легкой атлетике периодически случаются. Как правило, это связано с метанием копья: в августе 2012 года снаряд угодил судье в голову, а двумя годами ранее похожий случай произошел в Эстонии.





