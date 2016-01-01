Известному футболисту грозит 4-летняя дисквалификация за переливание крови

Известный французский полузащитник Самир Насри может быть отстранен от футбола на четыре года за нарушение антидопингового законодательства. Как сообщает издание As, такое наказание для игрока потребовало Испанское антидопинговое агентство (AEPSAD).

30-летнему французу, в сезоне-2016/2017 выступавшему за испанскую «Севилью», в витаминном центре Лос-Анджелеса делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.

AEPSAD рекомендовало Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть дело против Насри за применение клиникой метода, предусматривающего инъекции препаратов в объеме 100 миллилитров в течение шести часов. Это вдвое превышает нормы, установленные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В январе 2017 года Насри подавал апелляцию в УЕФА, но футболисту было отказано в выдаче терапевтического исключения (TUE) на трансфузию задним числом, которое позволило бы ему избежать наказания.

В последствии Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Насри, который сейчас является игроком турецкого «Антальяспора», после чего дисциплинарная инстанция УЕФА возобновила расследование по данному делу.

В нынешнем сезоне полузащитник провел восемь матчей за «Антальяспор», в которых забил два мяча. На протяжении карьеры он выступал за английские «Манчестер Сити», «Арсенал» и испанскую «Севилью». В активе хавбека также 41 матч за сборную Франции. В этих играх он забил пять мячей.





