У ФИФА появились вопросы к Родченкову

Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила список вопросов информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорию Родченкову о допинге в российском футболе. Об этом сообщил журналист Sky Sports Брайан Суонсон в своем Twitter-аккаунте.

«ФИФА уже получила информацию от доктора Родченкова, так как мы были в контакте с профессором Ричардом Маклареном, который предоставил нам данные о российском футболе от Родченкова. Также после изучения новых данных из Московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены WADA, мы составили список вопросов, который будет направлен Родченкову», — говорится в письме представителей ФИФА, скриншот которого опубликовал Суонсон.

14 января Daily Mail сообщила, что сборная России по футболу планировала принимать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года. По информации таблоида, российская сторона собиралась подменять пробы спортсменов чистыми.

Чтобы расследовать возможные случаи применения допинга россиянами, ФИФА 31 декабря 2017 года решила связаться с Родченковым. В ноябре информатор WADA пообещал доказать, что десятки отечественных футболистов причастны к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.