Тренер Остапенко Юшка: при сильной жаре сложно контролировать мяч

На Открытом чемпионате Австралии, проходящем в Мельбурне, температура воздуха поднимается примерно до +40 градусов по Цельсию. Тренер и спарринг-партнер Алены Остапенко Андис Юшка в разговоре с порталом TVNET рассказал, что сильная жара влияет на проведение соревнований, а также поделился мнением о следующей сопернице - первой ракетке Эстонии Анетт Контавейт.

В третьем круге «Australian Open» седьмой ракетке мира Остапенко предстоит встреча с ведущей теннисисткой Эстонии Контавейт, которая в рейтинге WTA сейчас занимает 33-ю позицию. Дуэль начнется в 21 час по местному времени или в пятницу в полдень по латвийскому времени.

20-летняя Остапенко в прошлый раз встречалась с Контавейт в 2015 году на турнире в Великобритании, тогда сильнее оказалась эстонка, победившая со счетом 6:1, 6:2.

"Если сравнивать с Аленой, то у Контавейт нет выраженной сильной стороны, но играет она очень стабильно. Она во всех аспектах игры одинакова, нет выраженной слабой стороны. Однако у нее нет оружия, с помощью которого обыграть соперницу. Она очень стойка психологически, бежит и борется за каждый мяч, вне зависимости от результата.

Результат может быть 0:5, но со стороны этого не видно, так как эмоций она не показывает. Алене придется играть уверенно и с холодной головой", - рассказал Юшка, который находится в Мельбурне вместе с мамой и тренером Остапенко Еленой Яковлевой. Им также помогает опытный австралийский тренер Дейвис Тейлор, с которым в прошлом году был заключен договор о сотрудничестве на 15 недель.

Консавейт прошлым летом достигла рекорда карьеры в рейтинге WTA, заняв 27-ю строчку, в свою очередь Остапенко находится на рекордной для Латвии 7-й позиции.

«Если смотреть на первую игру, то Алена играла очень собрано и спокойно. С каждой игрой достижения улучшаются. Это подтверждает подача - если до этого было 39%, то теперь 45-60%, что является большим прогрессом в ее игре, об этом уже многие говорят. Главное, концентрироваться на протяжении всей игры. Нельзя дарить сопернице подарки. Как мне кажется, у Контавейт нет [оружия], которым победить, разве что Алена допустит много ошибок, и тогда все будет зависеть только от нее», - считает Юшка.

В Австралии сейчас лето, поэтому соревнования проходят при сильной жаре. Высокая температура воздуха не только затрудняет игру физически, но и влияет на технические нюансы игры теннисистов.

«Жарко! Для нас хорошая новость, что Алена будет играть вечером, самая сильная жара уже спадет. В жару тяжело играть не только из-за высокой температуры, но и сложнее контролировать мяч. Поэтому на ракетки натягивают струны крепче на 1-1,5 кг. С ними очень сложно справиться, поэтому на турнире случаются сюрпризы», - сказал Юшка.

В первом круге турнира Остапенко со счетом 6:1, 6:4 обыграла опытную итальянку Франческу Скьявони, которая на 17 лет старше, а во втором круге в среду со счетом 6:3, 3:6, 6:4 справилась с китаянкой Йин-Йин Дуань.