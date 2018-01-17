Энтузиаст бокса Арнис Ритениекс: Усик - как волк. Его нельзя поймать, идя по прямой

В ожидаемом на следующей неделе в Риге полуфинальном бое мировой суперсерии бокса в первой тяжелой весовой категории между Майрисом Бриедисом и Александром Усиком фаворитом является украинский боксер, считает энтузиаст бокса и основатель спортивной студии A.R. Арнис Ритениекс. Усика в этом бою, да и во всем турнире, фаворитом считают и букмекеры. Бриедису до этого тяжелее всего было с левшами, которым и является Усик.

«Бой может быть интересен тем, что второй соперник Бриедиса подряд - левша и, как мы видели ранее в бою с [Майком] Пересом, у него левши - слабая сторона. В бою можно было видеть, что Бриедис к левшам плохо подготовлен. После этого я понял, что у его тренера [Сандиса Клейнса] особых знаний, как бороться с левшами, нет. Поэтому они покинули страну и отправились искать помощи других экспертов. Я не уверен, что за короткий подготовительный период он научился, как действовать с боксером-левшой.

Усик - олимпийский чемпион с опытом более 300 боев. Это очень большой портфель опыта»,

- рассказал Ритениекс.

За свою профессиональную карьеру 30-летний Усик провел 13 боев и одержал 13 побед, 11 из которых - нокаутом.

«Усик прошел через все весовые категории. У него хорошее движение, он чувствителен», - рассказал чемпион Латвии 2002 года среди взрослых. «Как Бриедису победить? Во-первых, нужна ясная видимость того, как работать именно против левши. Нужно улавливать нюансы, но сможет ли он их поймать... В бою точно не будет нокаута, будет ожидание, так как что один, что второй не пойдет на короткую двухраундовую борьбу с нокаутом. Это будет исследование, наблюдение друг за другом. Важна будет и психология».

A post shared by Usyk Aleksandr (@usykaa) on Jan 17, 2018 at 12:23pm PST

Бриедис обладает чемпионским поясом по версии WBC. В свою очередь Усик хранит чемпионский пояс версии WBO. Победитель субботнего боя получит их оба.

Победитель дуэли Усик - Бриедис в финале встретится с кубинцем Юнейром Дортикосом или россиянином Муратом Гасиевом, полуфинальный бой которых состоится 3 феврале на арене «Большой» в Сочи, где в 2014 году состоялся олимпийский хоккейный турнир.

«Бриедису придется добираться до Усика и использовать ситуации в ближнем бою. Удар у него сильный.

Еще вопрос - психология, которая не является лучшей стороной Бриедиса, он может начать бросаться.

В свою очередь Усик более опытный. Фаворит в этом бою Усик, но я верю, что Бриедис может победить,» - сказал Ритениес.

Оба боксера станут друг для друга самыми серьезными соперниками в карьере.

Спарринг-партнер Усика Алексей Папин ранее агентству «Р-спорт» указал, что Бриедис может победить нестандартными приемами, с чем согласен и Ритениекс. «Только и только так, и если будут сильные, точные удары, а также не ошибется в психологии. Если впадет в эйфорию, злость, отчаяние, то это ни к чему хорошему не приведет и только отнимет силы. Думаю, что победить по очкам Бриедис не сможет. Это может быть 12-раундовый бой, но это не то, что нужно Бриедису. Бриедису нужно драться также, как с Дуродолой, когда узнал соперника и в шестом раунде добился перелома, набросился и удачно попал. Этот человек совсем другого уровня.

Усик - он как волк, его нельзя так просто поймать, идя по прямой. Мне, как национал-романтику, хотелось бы, чтобы победил Бриедис, но, глядя на предыдущие бои, я настроен скептично. Однако верю, что он может собраться».

«На стороне Усика уверенность, в свою очередь Бриедис в своем роде испеченный в последнее время боксер, у которого любительский опыт не такой большой. На него оказывается психологическая нагрузка. Он несет национал-романтический образ, но есть возможность, что может проиграть. Буду держать за Бриедиса кулаки и верю, что тренерский корпус сделал правильные решения и все пойдет как надо. Чтоб рука у Бриедиса была тяжелой!», - пожелал Ритеникс, который тработает тренером по физподготовке молодежной команды КХЛ «Кунлунь Ред Стар».