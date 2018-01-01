Мутко назвал число российских участников Олимпиады

«Предварительный список состоял из 358 человек, это те спортсмены, которые квалифицировались или вошли в квоту федераций. Мы понимаем, что в этом списке есть спортсмены, которые не соответствуют новым критериям, и мы исходим из того, что базовое число спортсменов будет меньше, поэтому мы к этому были готовы и полагаем, что команда будет в районе 200 человек», — заявил Мутко.

По его словам, делегацию команды должен возглавить вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

19 января Международный олимпийский комитет (МОК) сократилчисло россиян, которые смогут принять участие в Играх. В Южную Корею смогут поехать 389 спортсменов, хотя ранее ОКР подавал заявку на 500 мест. В этот пул не могут войти атлеты, которые были пожизненно дисквалифицированы по результатам расследования комиссии Дениса Освальда.

Спортсмены, которые смогут доказать свою непричастность к государственной системе сокрытия допинг-проб, примут участие в соревнованиях под олимпийским флагом и в особом статусе «Олимпийские атлеты России». Соответствующее решение было принято на исполкоме МОК 5 декабря.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.