Известный тренер Александр Жулин объяснил слезы на турнире страшной трагедией

Наставник семикратных чемпионов России в танцах на льду Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева и бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин объяснил свои слезы после исполнения своими учениками произвольного танца на Чемпионате России. Как писал TopNews, в минувшем декабре Боброва и Соловьев стали чемпионами национального первенства, проходившего в Санкт-Петербурге.

«Слезы я не смог сдержать из-за того, что у меня умерли родители в течение трех месяцев. Еще Никита Кацалапов травму получил, все покатилось, это был эмоциональный всплеск», - цитирует Жулина «Р-Спорт».

Слезы Александра Жулина после выступления Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева 😢 pic.twitter.com/EseAWUe198— Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 22, 2017

Напомним, что в прошлом Александр Жулин выступал в танцах на льду с Майей Усовой, являвшейся его женой до 1990 года. Пара завоевала бронозовые медали Олимпиады 1992 года и «серебро» на Играх в 1994 году.

В 2000 году Жулин связал себя узами брака с фигуристкой Татьяной Навкой, которая на тот момент была его ученицей. В 2000 году у пары родилась дочь Александра. Семья на тот момент проживала в США, где Жулин работал тренером. В 2010 году Жулин и Навка объявили о расставании.

В 2011 году Александр Жулин женился на фигуристке Наталье Михайловой, и в январе 2013 у них родилась дочь, которую назвали Екатерина.