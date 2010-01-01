ФИФА обвинили в получении взятки при выборе хозяйки чемпионата мира

Катарский государственный телеканал beIN Sports заплатил Международной федерации футбола (ФИФА) 100 миллионов долларов за то, чтобы страну выбрали организатором чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Mail on Sunday.

В распоряжении издания оказалось интервью австралийской писательницы и футбольного функционера Бониты Мерсиадес с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером. В 2010 году за несколько месяцев до выборов страны-хозяйки ЧМ-2022 Блаттер лично договаривался с каналом о сумме сделки. Когда заявка катарцев выиграла, деньги были переведены на счет.

В пресс-службе катарского телеканала подтвердили, что ФИФА получила от них 100 миллионов, однако назвали платеж «производственным взносом». Поддержку катарской заявке также оказывал бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, пишет газета.

15 ноября появилась информация о том, что бывший вице-президент ФИФА Хулио Грондона также получил миллион долларов за голос в пользу Катара на выборах страны-организатора чемпионата мира 2022 года.

Выборы хозяйки мундиаля-2022 прошли в 2010 году. Победу одержал Катар. Соревнования впервые в истории состоятся зимой (с 21 ноября по 18 декабря) из-за жаркой погоды в Катаре в летнее время.