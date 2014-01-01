Усик и Бриедис провели открытую тренировку

Лучший боксер Латвии, обладатель титула WBC Майрис Бриедис и его следующий противник на ринге, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO, Олександр Усик провели открытую тренировку. Русский TVNET следил за происходящим в прямом эфире.

Открытая тренировка прошла в торговом центре Domina Shopping, где специально для данного мероприятия был установлен боксёрский ринг. Первые 30 минут на ринге провёл Олександр Усик. Боксер также ответил на несколько вопросов, сообщив, что уже был в Риге в 2014 году на бое Бриедиса.

Около 14:30 на ринг вышел гордость Латвии Майрис Бриедис, который также продемонстрировал собравшимся свою подготовку к бою.

Собравшиеся приветствовали и провожали нашего спортсмена бурными овациями.

Напоминаем, объединительный поединок между Олександром Усиком и Майрисом Бриедисом состоится 27 января в Риге. Победитель боя получит чемпионский пояс соперника и выйдет на ринг в финале, который пройдет в Саудовской Аравии.