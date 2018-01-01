Российские биатлонисты готовы к бойкоту: на Олимпиаду пригласили только троих спортсменов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Игр-2018 в Пхенчхане только троих из заявленных спортсменов. При таком раскладе отечественные биатлонисты даже теоретически не смогут выступить в эстафетных гонках.

МОК одобрил только кандидатуры Антона Бабикова, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой. Среди недопущенных - Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков.

«Союз биатлонистов России считает своим правом сохранить первоначальную заявку на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Пхенчхане. Сейчас мы готовим письмо в уполномоченные организации с просьбой разъяснить ситуацию. Мы категорически не согласны с подходом, при котором без конкретных причин от Игр отстраняются спортсмены. Все российские биатлонисты, включенные в заявку на Олимпиаду,

ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил и сдали большое количество чистых допинг-тестов»,

- цитирует Кравцова пресс-служба СБР.

По информации ТАСС, приглашения на Игры не удостоились Александр Логинов, Максим Цветков, Матвей Елсиеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Ольга Подчуфарова и Ирина Услугина.

Таким образом, если решение МОК останется в силе, то российские спортсмены не смогут принять участие ни в одной из гонок, поскольку команда должна состоять из четырех человек. В Пхенчхане пройдут три эстафетные гонки: мужская, женская и смешанная.

«Мы не согласны с позицией МОК, который избрал для себя правило без четко определенных критериев и по своему разумению определять, кого он пригласит на предстоящую Олимпиаду. Все 11 российских биатлонистов, ранее заявленных в МОК, ни разу за всю спортивную карьеру не нарушали антидопинговых правил. В то же время они прошли достаточное количество допинг-тестов, которые подтверждают их чистоту в мировом спорте», - приводит другую реплику главы СБР «Спорт-Экспресс».

Помимо биатлонистов, о своем недопуске к Олимпиаде во вторник узнали еще около двух десятков российских спортсменов, среди которых лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, фигуристы Ксения Столбова, Иван Букин, хоккеисты Антон Белов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин.

Российские биатлонисты готовы бойкотировать Олимпиаду

Как заявили «Советскому спорту» в СБР, отечественные биатлонисты готовы отказаться от участия в Олимпийских играх в том случае, если переговоры с МОК не приведут ни к какому результату и к участию в соревнованиях не будет допущено большинство членов сборной.





