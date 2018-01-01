Трассу в Сигулде признали подходящей для проведения Олимпийских игр

Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК) должен до середины марта подготовить запрошенную Олимпийским комитетом Швеции (ОКШ) информацию для потенциальной заявки на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году.

Во вторник (23 января) представители ОКШ посетили Сигулду, чтобы оценить возможности проведения в Латвии олимпийских соревнований по санному спорту, бобслею и скелетону. После встречи исполнительный директор ОКШ Питер Ренебо заявил, что стороны обсудили возможное сотрудничество при подаче заявки на проведение в Стокгольме зимних Олимпийских игр в 2026 году.

Он признает, что на трассе в Сигулде можно провести все олимпийские соревнования по санному спорту.

Чтобы сигулдская санно-бобслейная трасса соответствовала олимпийским стандартам, необходимо провести серьезную реконструкцию. Также, для принятия Олимпиады в Сигулде необходимо построить и новые гостиницы. Сейчас в гостиницах города — всего 800 мест, чего для проведения крупного спортивного события мало.

Президент ЛОК Алдонс Врублевскис сказал, что шведская сторона подготовит анкету, которую латвийская сторона заполнит до середины марта, предоставив всю необходимую информацию.

Как уже сообщалось ранее, своей трассы для санного спорта и бобслея у шведов нет. Поэтому они первоначально пытались договориться с норвежцами, однако у соседей оказались свои планы на 2026 год. Тогда шведская сторона обратила свой взор на Латвию. Сигулдская санно-бобслейная трасса — один из самых значительных латвийских спортивных объектов, там проходили в том числе и соревнования мирового уровня.

По словам директора сигулдской трассы Дайниса Дукурса, «возможное проведение части Олимпиады в Латвии — настолько грандиозное событие, что Латвии самой нужно найти финансирование. О перестройке трассы говорится годами, однако пока все без изменений».