Российский лыжник прокомментировал отстранение от Олимпиады

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать ему участвовать в Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом спортсмен написал в Instagram-аккаунте.
«Я был разочарован в олимпийском движении. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы — русские, мы — сильные, мы — чистые», — заявил спортсмен.
Друзья, с начала декабря я не давал комментарии о своих планах на олимпиаду. Конечно же как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моём сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоёвывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы — Россияне, Мы — Сильные, Мы — Чистые. #russianskiteam #сборнаяроссии #спортэтонетолькоолимпиада #мырусскиемычистые #спортбезполитики #никогданесдаваться
Устюгов рассказал о мотивации выигрывать Олимпийские игры. «Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моем сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю», — отметил он.
23 января МОК не допустил Устюгова до участия в Олимпиаде. При этом лыжник не являлся фигурантом разбирательств в рамках комиссии Дениса Освальда. Помимо него, приглашение не получили биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан, ряд российских конькобежцев, фигуристов и хоккеистов.