Английский клуб «Манчестер Юнайтед» возглавил рейтинг самых прибыльных футбольных команд мира. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte.

По информации организации, в сезоне-2016/17 МЮ заработал 676 миллионов евро. На втором месте расположился мадридский «Реал» с 674 миллионами. Как отмечается в материале, манкунианцам удалось возглавить рейтинг благодаря победе в Лиге Европы.

В первую пятерку также вошли «Барселона» (648,3 миллиона), «Бавария» (587,8) и «Манчестер Сити» (527,7).

МЮ лидирует в рейтинге второй год подряд. До этого 11 лет самым прибыльным клубом становился «Реал».

В мае 2017 года «Манчестер» стал самым дорогим клубом Европы. По информации аудиторской компании KPMG, стоимость команды в 2017 году составила более чем три миллиарда евро.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги МЮ занимает второе место, имея в активе 53 очка. Лидирует «Манчестер Сити» с 65 очками.